14:21, 27 апреля 2026Мир

Трампа впечатлила одна деталь в покушении на него

Трамп пошутил, что NFL должна подписать контракт со стрелком Алленом
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп пошутил, что Национальная футбольная лига (NFL) должна подписать контракт с открывшим стрельбу на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме Коулом Алленом, отметив скорость бега стрелка. Об этом он заявил в интервью CBS News.

«Знаете, говорят, он пробежал 45 ярдов, он просто подбежал [к пункту охраны], потом — бум! Проскочил сквозь него. Я думаю, что NFL должна подписать с ним контракт. Он был очень быстрым», — ответил американский лидер на вопрос журналистки о том, как нападавший смог пробраться через охрану.

Ранее стало известно, что Аллен перед нападением разослал членам семьи манифест с целями покушения. Он подчеркнул, что не готов терпеть, чтобы Трамп был «прощен за свои преступления», поэтому принял решение совершить покушение. Нападавший назвал членов администрации целями атаки.

Глава Белого дома рассказал, что в результате стрельбы пострадал сотрудник Секретной службы, вставший на пути злоумышленника. Преступник с близкого расстояния выстрелил в силовика из «очень мощного оружия», однако пулю остановил бронежилет.

