Трамп ответил на вопрос о цели нападавшего при стрельбе в отеле

Трамп заявил, что до сих пор не знает о цели нападавшего при стрельбе в отеле

Американский президент Дональд Трамп признался, что до сих пор не уверен, совершалось ли покушение именно на него во время торжественного ужина с корреспондентами Белого дома, передает телеканал CBS.

Он ответил на соответствующий вопрос журналистов. «Я не знаю», — подчеркнул американский лидер.

Высказываясь об этом инциденте, он добавил, что вынужден жить в «безумном мире».

ЧП произошло в субботу, 25 апреля, вечером по местному времени на мероприятии в честь корреспондентов Белого дома. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, и офицеры сразу же закрыли главу государства своими телами.