Центробанк Ирана открыл счета для сборов за проход через Ормузский пролив

ЦБ Ирана открыл четыре счета для взимания платы за проход через Ормузский пролив

Центробанк Ирана завел четыре счета в разных валютах (иранских реалах, юанях, евро и долларах) для взимания платы за проход через Ормузский пролив. Об этом 27 апреля рассказал член комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаэддин Боруджерди, слова которого приводит РИА Новости.

Сборы, которые будут взыскивать военно-морские силы КСИР за возможность пройти через пролив, будут поступать на эти счета, указал Боруджерди. Уже опубликованы соответствующие распоряжения, обратил внимание он.

Ранее сообщалось, что корпус стражей иранской революции (КСИР) осуществил захват двух контейнеровозов, пытавшихся тайно пройти через Ормузский пролив. По данным агентства Tasnim, это были MSC-Francesca и Epaminondas. До того как суда перехватили, они не раз нарушали правила и ставили под угрозу безопасность на море, подчеркивалось в материале.

Как писал WSJ, позиции КСИР и министра иностранных дел Аббаса Аракчи в части Ормузского пролива сильно расходятся. Первых, по данным издания, возмутили слова главы МИД Ирана о «полностью открытом проливе». Подобными заявлениями Аракчи пытался продемонстрировать гибкость на фоне истекающих сроков по перемирию, но был резко раскритикован внутри страны.