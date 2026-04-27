Цыганова напомнила о поддержке Меладзе лозунга «Слава Украине»

Певица Цыганова осудила Меладзе после выступления на свадьбе украинской пары

Певица Виктория Цыганова раскритиковала Валерия Меладзе, выступившего на свадьбе украинской пары в Каннах. Соответствующую публикацию она разместила в Telegram.

Артистка указала, что женихом являлся основатель киевской IT-компании по разработке азартных онлайн-игр. Цыганова предположила, что он может быть причастен и к созданию мошеннических кол-центров.

«А Меладзе пляшет. Совесть его не мучает. Хотя чего еще ожидать от того, кто в начале специальной военной операции поддержал лозунг "Слава Украине" (фраза внесена Минюстом РФ в перечень нацистских символов и лозунгов) за солидный гонорар?» — возмутилась певица.

Цыганова добавила, что безнаказанность Меладзе «достигла апогея», и предположила, что исполнитель не столкнется с отменой концертов после возвращения в Россию.

В январе 2023 года в сети появилось видео, на котором Валерий Меладзе, выступая на корпоративе в Дубае, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Сразу после этого артист сообщил гостям, что он «вне политики».

В апреле 2026 года стало известно, что Меладзе вместе с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) выступил на роскошной свадьбе украинской пары, которая прошла в старинном поместье на Лазурном Берегу Франции. Жених ранее вместе с партнерами основал в Киеве IT-компанию по разработке азартных онлайн-игр, у которой есть офисы не только на Украине, но и в Варшаве. Невеста долгое время работала моделью в Харькове и последние годы живет в Европе — в испанской Марбелье и на Французской Ривьере.