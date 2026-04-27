У Буданова на столе возле «Списка пидорасов 2026» заметили «48 законов власти»

У главы ОП Буданова возле «Списка пидорасов 2026» увидели «48 законов власти»

У главы офиса президента (ОП) Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) возле «Списка пидорасов 2026» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) увидели «48 законов власти» Роберта Грина, одну из популярных книг о психологии влияния. На это обратило внимание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам журналистов, книга считается «настольным пособием» для разного рода политиков и топ-менеджеров. Грин в своей работе описывает власть как неизбежную игру, где главное — эффективность.

«Поэтому книгу достаточно много обвиняли в том, что она, по мнению критиков, поощряет манипуляции и обман», — пишет издание.

Ранее журналисты опубликовали кадры, снятые в рабочем кабинете Буданова. На его столе лежит множество книг и документов, среди них выделяется красный блокнот, на обложке которого большими черными буквами написано «Список пидорасов 2026».