У заколовшего отчима российского юноши нашелся веский довод

Суд дал 1,5 года ограничения свободы новосибирцу за убийство отчима-тирана

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к 1,5 года ограничения свободы 21-летнего юношу, который заколол отчима-тирана. Об этом пишет KP.RU.

Константин Петров (имя изменено) был признан виновным в совершении преступления в состоянии аффекта. Как установили эксперты, он находился в длительной психотравмирующей ситуации из-за домашнего деспота, терроризировавшего его мать и самого юношу на протяжении пяти лет. Этот веский довод стал определяющим при вынесении приговора. Суд взыскал с Константина более 390 тысяч рублей морального вреда и расходов на погребение. Юноша отчислился из вуза и пошел работать грузчиком. «Я мечтаю закрыть долги, вернуться к учебе и стать логистом», — говорит он.

Его мама стала жить с сантехником в 2021 году, когда Константин учился в 11-м классе. Спустя время сожитель стал пьянствовать и избивать женщину. «Моя жизнь превратилась в ад», — вспоминает юноша. Запои отчима длились неделями, мама работала на комбинате, а по вечерам мыла полы, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Сожитель в 2020 году выбил ей коленные чашечки, в 2021-м сломал руку, а в 2022 году она потеряла ребенка на 3-м месяце беременности.

В итоге женщина и ее сын ушли от мужчины, но тот продолжал их преследовать. Однажды он пьяный пришел к ним и стал оскорблять Константина, во время ссоры отчим накинулся на него, а пасынок в состоянии аффекта схватил попавшийся под руку нож и нанес ему несколько ударов.

Ранее сообщалось, что в Иркутске бывший муж напал на подопечную благотворительного фонда «Оберег» по защите жертв домашнего насилия.