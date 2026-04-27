04:18, 27 апреля 2026

В Финляндии начался отток военнослужащих из-за нежелания служить в армии НАТО

Марина Совина

В Финляндии с прошлого года фиксируется уход военнослужащих из армии: многие принимают решение об увольнении, понимая, что служба в силах, связанных с НАТО, может быть сопряжена с участием в реальных боевых действиях. Об этом РИА Новости рассказала финская активистка Салли Райски.

«Люди не хотят служить, они поняли, что оказывается участвовать в финско-натовской армии — это может привести к приключениям», — заявила активистка, попросившая политическое убежище в России.

По ее словам, власти стремятся восполнить этот отток, привлекая в армию молодых людей через националистические организации. При этом после прохождения срочной службы человек остается в базе, и просто так уволиться невозможно — нужно веское основание, например, проблемы со здоровьем.

Ранее Military Watch Magazine (MWM) сообщил о приближении Финляндии к соглашению с США о совместном использовании ядерного оружия (ЯО) на истребителях пятого поколения F-35 на границе с Россией.

    Последние новости

    Символическое место, пророчество Белого дома, роковая шутка и фейковое покушение. Что говорят в США о стрельбе на приеме у Трампа?

    Более 40 человек погибли в африканской стране из-за спора о колодце

    Акинфеев зарегистрировал в России товарный знак «нога бога»

    В Кремле анонсировали визит зарубежных лидеров в Москву на День Победы

    Военкоры показали кадры боевой работы Африканского Корпуса ВС РФ во время атаки в Мали

    Мужчина тайно женился во второй раз в другой стране и попал в тюрьму

    Девушки вспомнили совершенные ради недостойных парней дурацкие поступки

    Раскрыты предложения Ирана для США

    В Китае разработали пилотируемый квадрокоптер с ракетами ZR-300

    У берегов Японии произошло землетрясение

    Все новости
