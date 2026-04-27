В Финляндии начался отток военнослужащих из-за нежелания служить в армии НАТО

В Финляндии с прошлого года фиксируется уход военнослужащих из армии: многие принимают решение об увольнении, понимая, что служба в силах, связанных с НАТО, может быть сопряжена с участием в реальных боевых действиях. Об этом РИА Новости рассказала финская активистка Салли Райски.

«Люди не хотят служить, они поняли, что оказывается участвовать в финско-натовской армии — это может привести к приключениям», — заявила активистка, попросившая политическое убежище в России.

По ее словам, власти стремятся восполнить этот отток, привлекая в армию молодых людей через националистические организации. При этом после прохождения срочной службы человек остается в базе, и просто так уволиться невозможно — нужно веское основание, например, проблемы со здоровьем.

Ранее Military Watch Magazine (MWM) сообщил о приближении Финляндии к соглашению с США о совместном использовании ядерного оружия (ЯО) на истребителях пятого поколения F-35 на границе с Россией.