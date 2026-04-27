20:08, 27 апреля 2026Мир

В Европе резко раскритиковали решение ЕС против России

SC: ЕС 20-м пакетом санкций против России пытается скрыть свою беспомощность
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) 20-м пакетом санкций против России пытается скрыть свою беспомощность. Об этом заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture (SC).

«Между строк просматривается тщетная и отчаянная попытка придать полезность инструменту, который уже доказал свою бесполезность. Какую цель преследуют санкции? (...) Единственное возможное объяснение заключается в том, что они используются для того, чтобы заставить европейских граждан поверить в то, что у Еврокомиссии еще остались какие-то возможности влиять на международные дела», — пишет аналитик.

По мнению Пачини, принимаемые Евросоюзом антироссийские санкции могут привести лишь к полному экономическому краху стран — членов самого ЕС.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включил запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 нефтеперерабатывающих заводов из России и 16 зарубежных компаний.

    Последние новости

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    МИД отреагировал на атаки Украины на ЗАЭС

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Сплавляющегося по реке на бревне щенка спасли в российском регионе

    Манипуляторам с Московской биржи избрали меру пресечения

    Бледанс призвала приучать детей к физическому труду

    ЦБ намерен ужесточить одно требование к российским банкам

    Телезвезду выгнали из шоу из-за аккаунта возлюбленной на OnlyFans

    Руководство США не захотело видеть сборную Ирана на ЧМ-2026

    Стало известно о новой жертве напавшего с ножом на художницу в Москве

    Все новости
