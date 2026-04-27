SC: ЕС 20-м пакетом санкций против России пытается скрыть свою беспомощность

Европейский союз (ЕС) 20-м пакетом санкций против России пытается скрыть свою беспомощность. Об этом заявил итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture (SC).

«Между строк просматривается тщетная и отчаянная попытка придать полезность инструменту, который уже доказал свою бесполезность. Какую цель преследуют санкции? (...) Единственное возможное объяснение заключается в том, что они используются для того, чтобы заставить европейских граждан поверить в то, что у Еврокомиссии еще остались какие-то возможности влиять на международные дела», — пишет аналитик.

По мнению Пачини, принимаемые Евросоюзом антироссийские санкции могут привести лишь к полному экономическому краху стран — членов самого ЕС.

23 апреля Евросоюз принял 20-й пакет санкций против России. В новый список ограничений ЕС из 120 пунктов включил запрет на операции с 20 российскими банками, а также на операции с криптовалютой RUBx и «любую поддержку ЕС развития цифрового рубля». Под санкции также попали 12 нефтеперерабатывающих заводов из России и 16 зарубежных компаний.