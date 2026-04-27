В Германии в подрыве «Северных потоков» обвинили украинскую эротическую модель

Bild: В подрыве «Северных потоков» участвовала эротическая модель с Украины

В диверсии с подрывом «Северных потоков» участвовала бывшая эротическая модель с Украины с позывным Фрейя. Об этом со ссылкой на источники в украинской разведке сообщает издание Bild.

«Согласно расследованию, украинская профессиональная водолазка Фрейя, как ее называет журналист Боян Панчевский, была частью команды, взорвавшей "Северный поток". Фрейя позировала для эротических фотографий», — говорится в публикации.

Отмечается, что бывшая эротическая модель попала в команду украинских диверсантов из-за увлечения дайвингом.

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США было осведомлено о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на ранней стадии его подготовки. Были раскрыты и другие подробности диверсии.