Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:21, 27 апреля 2026

В Германии в подрыве «Северных потоков» обвинили украинскую эротическую модель

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Swedish Coast Guard via Getty Images

В диверсии с подрывом «Северных потоков» участвовала бывшая эротическая модель с Украины с позывным Фрейя. Об этом со ссылкой на источники в украинской разведке сообщает издание Bild.

«Согласно расследованию, украинская профессиональная водолазка Фрейя, как ее называет журналист Боян Панчевский, была частью команды, взорвавшей "Северный поток". Фрейя позировала для эротических фотографий», — говорится в публикации.

Отмечается, что бывшая эротическая модель попала в команду украинских диверсантов из-за увлечения дайвингом.

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США было осведомлено о планах подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на ранней стадии его подготовки. Были раскрыты и другие подробности диверсии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok