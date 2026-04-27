Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:01, 27 апреля 2026Экономика

Названа категория россиян с пересмотром доплат четыре раза в год

Шахтерам и летчикам будут пересматривать специальные доплаты четыре раза в год
Марина Совина

Фото: Unsplash

Специальные доплаты бывшим летчикам и шахтерам будут пересматривать четыре раза в год. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Отдельной строкой идут специальные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности», — заявил он, отметив, что для этих категорий россиян размер доплат пересматривается с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Он пояснил, что фактически речь идет о повышении пенсионных выплат, хотя формально это не индексация страховой пенсии, а отдельная доплата, предусмотренная специальными законами.

Также депутат отметил, что для военных пенсий действует другой порядок: их пересчитывают по отдельному закону, и размер выплат зависит от роста денежного довольствия соответствующих категорий.

Ранее генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк раскрыл способ накопления дополнительного миллиона рублей к пенсии. По словам эксперта, россияне со средним доходом могут это сделать, откладывая всего лишь по две-три тысячи рублей в месяц, используя программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok