Названа категория россиян с пересмотром доплат четыре раза в год

Шахтерам и летчикам будут пересматривать специальные доплаты четыре раза в год

Специальные доплаты бывшим летчикам и шахтерам будут пересматривать четыре раза в год. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Отдельной строкой идут специальные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности», — заявил он, отметив, что для этих категорий россиян размер доплат пересматривается с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Он пояснил, что фактически речь идет о повышении пенсионных выплат, хотя формально это не индексация страховой пенсии, а отдельная доплата, предусмотренная специальными законами.

Также депутат отметил, что для военных пенсий действует другой порядок: их пересчитывают по отдельному закону, и размер выплат зависит от роста денежного довольствия соответствующих категорий.

Ранее генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Будущее» Олег Мошляк раскрыл способ накопления дополнительного миллиона рублей к пенсии. По словам эксперта, россияне со средним доходом могут это сделать, откладывая всего лишь по две-три тысячи рублей в месяц, используя программу долгосрочных сбережений (ПДС).