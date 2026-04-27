Слуцкий: За словами Мерца стоит неизбежность провала проекта «анти-Россия»

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности признать перспективу потери территорий Украиной являются признаком провала проекта «анти-Россия». Так его заявление оценил глава ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Мерц при всем "бряцании мускулами" готов признать перспективу утраты Киевом части территорий при заключении мирного соглашения с Россией. За словами Мерца стоит, на самом деле, неизбежность осознания провала всего проекта "анти-Россия"», — сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что из риторики западных политиков все сильнее исчезает «негативный налет» при обсуждении возможного соглашения между РФ и Украиной.

Ранее Мерц предположил, что Киеву, возможно, придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, потом мирный договор. Тогда может быть, что часть территории Украины больше не является украинской», — заявил он.