Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:23, 27 апреля 2026Россия

В Госдуме оценили слова Мерца об уступках Украины

Слуцкий: За словами Мерца стоит неизбежность провала проекта «анти-Россия»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Teresa Kroeger / Reuters

Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности признать перспективу потери территорий Украиной являются признаком провала проекта «анти-Россия». Так его заявление оценил глава ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Мерц при всем "бряцании мускулами" готов признать перспективу утраты Киевом части территорий при заключении мирного соглашения с Россией. За словами Мерца стоит, на самом деле, неизбежность осознания провала всего проекта "анти-Россия"», — сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что из риторики западных политиков все сильнее исчезает «негативный налет» при обсуждении возможного соглашения между РФ и Украиной.

Ранее Мерц предположил, что Киеву, возможно, придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения. «В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, потом мирный договор. Тогда может быть, что часть территории Украины больше не является украинской», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok