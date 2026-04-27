В Госдуме ответили на призыв Путина не зацикливаться на запретах

Делягин: Любая инициатива депутата должна публиковаться в СМИ с указанием автора

Любая инициатива парламентария должна публиковаться в средствах массовой информации (СМИ) только с упоминанием автора, считает депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Михаил Делягин. Такой способ не зацикливаться на запретах, о чем ранее заявил президент России Владимир Путин, политик назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Формализм не поможет. Здесь, мне кажется, гораздо проще включить механизм общественного мнения. Я предлагал, что любая инициатива должна публиковаться в средствах массовой информации только с указанием человека, который ее выдвинул, и если он принадлежит к какой-то партии, то партийной принадлежности. Чтобы не было — "В Госдуме опять сошли с ума", а было — "Депутат такой-то ляпнул такой-то бред"», — поделился Делягин.

При этом парламентарий отметил, что журналисты выступили против его предложения. Делягин объяснил это тем, что заголовок новости в таком случае станет менее привлекательным для читателей.

У каждого бреда должна быть фамилия, имя, отчество и в случае политической деятельности — партийная принадлежность. Тогда мы удивимся, как мало этого бреда останется Михаил Делягин депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия»

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди﻿» Сангаджи Тарбаев в беседе с «Лентой.ру» также сообщил, что способом не зацикливаться на запретах в законотворчестве могло бы стать точное авторство инициативы.

«Я давно говорю о том, что если бы депутаты подписывались, ставили свои имена под законопроектами, то они бы более ответственно относились к тем инициативам, которые они выдвигают. А так у нас зачастую бывает, что под законопроектами подписывается целая группа депутатов, и потом ищи-свищи, кто это предлагал. Это как раз таки наносит имиджевый ущерб», — объяснил парламентарий.

Тарбаев добавил, что вводить ограничение на количество инициатив от каждого депутата или партии не совсем целесообразно.

«Есть разное качество законопроектов и разные сферы, в которых требуется то или иное количество законопроектов. Я лично считаю, что иногда не принимать закон — это тоже работа депутата. Потому что у нас очень быстро меняется мир. Парламент должен быть очень мобильным, гибким и адекватно реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся», — заключил политик.

Ранее Владимир Путин заявил, что зацикливаться на запретах в законотворчестве контрпродуктивно. Российский лидер отметил, что законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным и устремленным в будущее. Свое обращение президент России адресовал парламентариям на Совете законодателей.