Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:29, 27 апреля 2026

В Госдуме ответили на призыв Путина не зацикливаться на запретах

Делягин: Любая инициатива депутата должна публиковаться в СМИ с указанием автора
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Любая инициатива парламентария должна публиковаться в средствах массовой информации (СМИ) только с упоминанием автора, считает депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Михаил Делягин. Такой способ не зацикливаться на запретах, о чем ранее заявил президент России Владимир Путин, политик назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Формализм не поможет. Здесь, мне кажется, гораздо проще включить механизм общественного мнения. Я предлагал, что любая инициатива должна публиковаться в средствах массовой информации только с указанием человека, который ее выдвинул, и если он принадлежит к какой-то партии, то партийной принадлежности. Чтобы не было — "В Госдуме опять сошли с ума", а было — "Депутат такой-то ляпнул такой-то бред"», — поделился Делягин.

При этом парламентарий отметил, что журналисты выступили против его предложения. Делягин объяснил это тем, что заголовок новости в таком случае станет менее привлекательным для читателей.

У каждого бреда должна быть фамилия, имя, отчество и в случае политической деятельности — партийная принадлежность. Тогда мы удивимся, как мало этого бреда останется

Михаил Делягиндепутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия»

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди﻿» Сангаджи Тарбаев в беседе с «Лентой.ру» также сообщил, что способом не зацикливаться на запретах в законотворчестве могло бы стать точное авторство инициативы.

«Я давно говорю о том, что если бы депутаты подписывались, ставили свои имена под законопроектами, то они бы более ответственно относились к тем инициативам, которые они выдвигают. А так у нас зачастую бывает, что под законопроектами подписывается целая группа депутатов, и потом ищи-свищи, кто это предлагал. Это как раз таки наносит имиджевый ущерб», — объяснил парламентарий.

Тарбаев добавил, что вводить ограничение на количество инициатив от каждого депутата или партии не совсем целесообразно.

«Есть разное качество законопроектов и разные сферы, в которых требуется то или иное количество законопроектов. Я лично считаю, что иногда не принимать закон — это тоже работа депутата. Потому что у нас очень быстро меняется мир. Парламент должен быть очень мобильным, гибким и адекватно реагировать на вызовы, с которыми мы сталкиваемся», — заключил политик.

Ранее Владимир Путин заявил, что зацикливаться на запретах в законотворчестве контрпродуктивно. Российский лидер отметил, что законодательство должно быть гибким, динамичным, прогрессивным и устремленным в будущее. Свое обращение президент России адресовал парламентариям на Совете законодателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Российским туристам дали советы по выбору отелей

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    Звезда «Всегда говори всегда» объяснила свою пропажу

    Воевавший за ВСУ чеченец в стихах рассказал о своем предательстве

    Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

    Япония и Австралия заключили крупнейший оборонный контракт

    Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

    Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok