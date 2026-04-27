04:31, 27 апреля 2026Наука и техника

В Китае разработали пилотируемый квадрокоптер с ракетами ZR-300

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: @Iron Lady

Китайские разработчики представили прототип одноместного пилотируемого квадрокоптера Superwing ZR-300, который предназначен для городских боев. Тяжелый коптер вооружили пулеметами и ракетами, пишет Army Recognition.

Большой квадрокоптер отличается хорошей маневренностью, а также возможностью взлетать и садиться вертикально. Это позволит применять его в условиях плотной городской застройки. В центральной части ZR-300 находится место пилота-оператора. Также аппарат можно использовать без пилота или в качестве опционально пилотируемой платформы.

В арсенал коптера входят пулеметы, блоки с неуправляемыми ракетными снарядами и управляемые ракеты. ZR-300 с электроприводом может нести до 200 килограммов груза. Рабочий радиус аппарата — 120 километров, а максимальная скорость — 180 километров в час.

Как пишет издание, подобный квадрокоптер позволит правоохранительным органам обеспечивать безопасность в городах.

В декабре стало известно, что китайская корпорация AVIC испытала гексакоптер AR-E800 весом 800 килограммов. Тяжелый аппарат может доставить до 300 килограммов грузов в труднодоступные районы.

