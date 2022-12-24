Реклама

Наука и техника
00:15, 12 декабря 2025Наука и техника

В Китае испытали гексакоптер весом 800 килограммов

Корпорация AVIC испытала 800-килограммовый гексакоптер AR-E800
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: 中国新闻社 / YouTube

Китайская авиационная промышленная корпорация (AVIC) провела испытания гексакоптера AR-E800 весом 800 килограммов. Полет состоялся в аэропорту Цзиндэчжэнь в провинции Цзянси, сообщает Telegram-канал China Army.

Гексакоптер с шестью парами винтов за четыре минуты отработал взлет, зависание, маневры и посадку в заданную точку.

Тяжелый дрон способен нести до 300 килограммов груза во внутреннем отсеке или на внешней подвеске. AR-E800 можно использовать для доставки оборудования и вооружения в труднодоступные горные районы.

AR-E800 впервые представили в сентябре 2025 года на Международной вертолетной выставке в Тяньцзине. AVIC уже получила заказы на поставки дрона.

В ноябре стало известно, что бойцы Вооруженных сил России испытывают в зоне СВО тяжелый грузовой квадрокоптер «Слон» с максимальной грузоподъемностью 90 килограммов. Аппарат предназначен для снабжения передовых подразделений на линии фронта.

    Обсудить
