16:51, 27 апреля 2026Мир

В Кремле выступили с призывом по Ирану

Песков заявил, что не стоит возвращаться к боевым действиям в Иране
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Москва выступает за продолжение переговоров между США и Ираном и считает недопустимым возвращение к боевым действиям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы приветствовали бы в любом случае продолжение переговоров, продолжение перемирия. Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям», — сказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Россия готова оказать любые посреднические услуги для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. «Мы будем готовы сделать все, чтобы в итоге наступил мир, мир гарантированный», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на прошлой неделе. Он также попросил главу МИД Ирана Аббаса Аракчи передать ему пожелания благополучия и всего доброго.

