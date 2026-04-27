В России оценили возможность штрафа за опоздание на работу из-за непогоды

Роскачество: Опоздавшего в офис из-за погоды может ждать проверка, но не штраф

Опоздавших из-за непогоды в офис россиян может ждать проверка, но штраф в случае, если выяснится, что сотрудник действительно опоздал по независящим от него причинам, накладывать на него незаконно, поскольку речь идет об обстоятельствах, изменить которые человек не в силах. Возможность взысканий оценили в Роскачестве, сделав это в комментарии RT.

«Если работник действительно столкнулся с последствиями непогоды (сильные пробки, массовый сбой работы общественного транспорта) и объективно не мог повлиять на ситуацию, его вина отсутствует», — подчеркнули специалисты, отметив, что работникам стоит предупреждать руководство об опоздании «в момент понимания столкновения с неизбежным обстоятельством», а работодатель вправе выяснить, предпринял ли подчиненный разумные меры для предотвращения опоздания.

В целом в российских организациях, как правило, с пониманием относятся к таким ситуациям, особенно в случае, если сотрудник повел себя добросовестно и предупредил об опоздании, резюмировал собеседник журналистов.

В ночь на 27 апреля на столичный регион обрушился снегопад, вызванный прохождением североатлантического циклона. Осадки сопровождаются шквалистым ветром. Непогода привела к падению деревьев, светофоров и опор линий электропередачи. Пик снегопада пришелся на утренние часы понедельника, но непогода пока не отступила.

