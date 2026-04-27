В России ответили на требование Эстонии по Украине

Константинов: Эстония хочет подчеркнуть свою значимость требованиями к России

Требование главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны вернуть Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) обусловлено желанием Таллина подчеркнуть свою значимость. Так на его слова ответил глава крымского парламента Владимир Константинов в интервью РИА Новости.

«Они каждый раз хотят подчеркнуть свою значимость такого рода громкими заявлениями, не имеющими никакого отношения к реальной политике. Они превращаются в русофобских крикунов», — сказал он.

По его мнению, действия эстонских политиков определяются ненавистью к России, а не желанием действовать во благо своей страны.

Ранее Цахкна потребовал от России вернуть Украине все энергетические объекты. «Россия должна немедленно вывести свои войска со всех украинских энергообъектов и вернуть Украине полный контроль», — сказал он.