Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:00, 27 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России рассказали о важности Гуляйполя

Политолог Перенджиев: Гуляйполе ускорит движение ВС России к Запорожью
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Город Гуляйполе является ключевым форпостом для дальнейшего продвижения Вооруженных сил (ВС) России к освобождению Запорожья, заявил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли колоссальные потери у Гуляйполя в Запорожской области. Украинские военные предпринимали попытки удержать Воздвижевку.

«Гуляйполе — это такой ключевой форпост для дальнейшего движения к освобождению самого города Запорожье. По крайней мере, это уже такой форпост, когда можно быстрее двигаться к освобождению пространства хотя бы до города Запорожье», — сказал Перенджиев.

ВСУ, потеряв Гуляйполе, будут вынуждены откатываться назад. По словам политолога, переход Гуляйполя под контроль ВС России является также серьезным моральным аспектом.

«Гуляйполе — это же историческая родина и столица анархической республики, которую возглавлял Махно. Гуляйполе, если будет под нашим контролем, то это серьезный еще моральный аспект. То, что мы наконец-то идем к некому ускорению освобождения наших новых территорий, в данном случае как раз Запорожской области», — добавил Перенджиев.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВС России за прошедшую неделю освободили три населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. С 20 по 26 апреля российские военные взяли под контроль три населенных пункта: два в Харьковской области и один в Донецкой Народной Республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok