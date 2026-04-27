16:39, 27 апреля 2026Авто

В России выставили на продажу редчайшую машину времен СССР

На продажу выставлен редкий советский милицейский ВАЗ-2103
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На одном их сайте с объявлениями выставили на продажу редчайшую машину времен СССР. Речь идет о милицейском ВАЗ-2103, собранном в 1974 году, обратила внимание «Российская газета».

Продавец утверждает, что автомобиль в отличном состоянии, на ходу, также на нем сохранилась оригинальная заводская краска и герб ГАИ. Под капотом у седана 1,5 литровый двигатель, который выдает 75 лошадиных сил, и работает вместе с 4-ступенчатой коробкой передач. Цена машины — 7,5 миллиона рублей. Как отмечает газета, неясно: действительно ли это оригинальный автомобиль или восстановленная копия.

На другом сайте объявлений недавно заметили автодом на базе Mercedes-AMG G63 за 26,2 миллиона рублей. Выяснилось, что такой машины на самом деле не существует: ее изображения были сгенерированы искусственным интеллектом.

