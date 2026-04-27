15:27, 27 апреля 2026

В Совбезе заявили о разрушении логистики поставок из-за летающих через Польшу дронов

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Jaap Arriens / XinHua / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Алексей Шевцов заявил, что дроны, которые свободно пролетают через Прибалтику и Польшу, разрушают логистику поставок энергоносителей. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что ударные беспилотники разрушают международную логистическую инфраструктуру, по которой поставляются энергоносители, кстати, в том числе и в западные страны. Данная информация была озвучена на конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ».

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что высказывания Евросоюза о том, что Россия будет выплачивать репарации Украине, являются идиотской логикой.

