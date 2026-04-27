В Совбезе заявили о разрушении логистики поставок из-за летающих через Польшу дронов

СБ: Полеты БПЛА через Польшу разрушают логистику поставок

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Алексей Шевцов заявил, что дроны, которые свободно пролетают через Прибалтику и Польшу, разрушают логистику поставок энергоносителей. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что ударные беспилотники разрушают международную логистическую инфраструктуру, по которой поставляются энергоносители, кстати, в том числе и в западные страны. Данная информация была озвучена на конференции «Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ».

