Видео с критикующим Казахстан Расторгуевым оказалось дипфейком

Сообщение о критикующем Казахстан Расторгуеве оказалось недостоверным

Распространившееся в сети видео, на котором солист «Любэ» Николай Расторгуев критикует жителей Казахстана, оказалось дипфейком. Это подтверждают несколько отличительных особенностей.

В TikTok-аккаунте под ником putnik1 появилось видео, на котором музыкант заявляет, что казахи не хотят слушать качественную русскую музыку, отменяют концерты и якобы распространяют русофобию. Он также выразил надежду, что, если ничего не изменится, власти России «примут воспитательные меры».

Кадры с критикой жителей Казахстана являются дипфейком. В оригинальном видео речь идет совсем о другом. К тому же авторы фейка отзеркалили оригинал, чтобы сложнее было распознать подделку. На самом деле певец в интервью «Известиям» 21 апреля говорит о планах выпустить песню ко Дню Победы. Народный артист России подчеркнул, что солдаты совершили подвиг, спасая Родину, и навсегда останутся в памяти поколений. В то же время новая композиция отсылает и к героям специальной военной операции, высказался певец.

Фейк был распространен намеренно, чтобы посеять недовольство россиян и внести недоверие в отношении Казахстана. Напротив, президент РФ Владимир Путин говорил, что повсеместное и свободное использование русского языка в Казахстане вызывает удовлетворение России. «Хотел бы поблагодарить за это президента Казахстана особенно. Согласно Конституции [Казахстана], русский язык имеет статус официального, и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики», — сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров в прошлом году.

Кроме того, в новой Конституции Казахстана закрепили официальный статус русского языка. В государственных организациях и органах местного самоуправления наряду с казахским официально употребляется русский язык. Оснований говорить о понижении статуса русского языка в Казахстане нет, подчеркивала научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук (РАН) Дарья Сапрынская.

Наконец, в распространившем видео с Расторгуевым TikTok-аккаунте размещены и другие ролики с очевидным применением искусственного интеллекта.

Сообщение о критикующем Казахстан солисте группы «Любэ» не получило распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».