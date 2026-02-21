«Это внутреннее дело государства». В Казахстане переписывают Конституцию. Как это изменит статус русского языка?

Сапрынская: Казахстан не понижает статус русского языка в новой Конституции

Оснований говорить о понижении статуса русского языка в Казахстане нет. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделилась научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук (РАН) Дарья Сапрынская.

30 января Токаев заявил о необходимости принятия новой Конституции Казахстана вместо внесения поправок в действующую конституцию республики 1995 года. По оценкам членов Конституционной комиссии страны, основной закон будет реформирован на 84 процента. Изменения коснулись также статьи 7, содержащей положения о государственном языке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Как в новой Конституции Казахстана изменится формулировка о русском языке?

9 февраля стало известно об изменении формулировки о русском языке в проекте новой Конституции Казахстана. Заместитель председателя Конституционного суда Казахстана Бакыт Нурмуханов сообщил, что это связано с желанием обеспечить терминологическую и семантическую единообразность. Ранее текущая редакция конституции закрепляла использование русского языка в госорганизациях и органах местного самоуправления Казахстана наравне с казахским языком. Теперь в проекте новой конституции слово «наравне» заменено на «наряду».

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев отметил, что изменения формулировок статьи 7 в проекте новой Конституции Казахстана якобы понижает статус русского языка.

В проекте конституции упоминание официального статуса русского языка осталось, но вместо «наравне» с казахским решено было написать «наряду» с казахским. Несмотря на синонимичность обоих терминов, в основе первого лежит понятие «равный», а в основе второго — «рядом». На уровне символов это означает некоторое снижение статуса Данияр Ашимбаев казахстанский политолог

Реакция России на изменение формулировок

Первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Лентой.ру» отметил, что изменение статуса русского языка в Конституции Казахстана может вызвать отток россиян из страны.

То, что происходят изменения в Конституции [Казахстана], — это внутреннее дело государства, которое решает, как должны звучать те или иные статьи основного закона Виктор Водолацкий первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

По словам эксперта, изменения формулировок могут отразиться на повседневной жизни граждан. Он подчеркнул, что теперь любой чиновник в Казахстане может сказать, что он может писать объявления, отправлять квитанции только на казахском языке. Новая формулировка «наряду», по его мнению, имеет двойственный характер.

Почти 3 000 000 этнических русских проживает в Казахстане. Это примерно 15 процентов населения страны

Стоит ли переживать из-за новой формулировки о статусе русского языка в Казахстане?

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Дарья Сапрынская в беседе с «Лентой.ру» отметила, что поводов для тревоги нет.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Дарья Сапрынская Фото: Нина Зотина / РИА Новости

«Возникающие споры во многом связаны с особенностями перевода и семантики. В казахском варианте используется слово "қатар", которое означает "совместно/наряду", но не предполагает доминирующей роли», — отметила эксперт.

По ее словам, важно помнить, что Казахстан выстраивает многовекторную внешнюю политику, одновременно решая и внутриполитические задачи. Для Астаны одной из таких задач является укрепление национальной идентичности.

Формулировки «наравне» или «наряду» действительно оставляют пространство для интерпретаций, но сами по себе не означают изменения языковой политики Дарья Сапрынская научный сотрудник Института востоковедения РАН

Эксперт отметила, что наиболее оптимальным для России будет избрать умеренную позицию в этом вопросе. Сапрынская призвала «не впадать в алармизм», но наблюдать за развитием ситуации.