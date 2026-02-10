Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:07, 10 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об изменении статуса русского языка в Казахстане

Водолацкий: Новый статус русского языка в Казахстане может вызвать отток россиян
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: artaxerxes_photo / Shutterstock / Fotodom

Изменение статуса русского языка в конституции Казахстана может вызвать отток россиян из страны, считает первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«То, что происходят изменения в конституции [Казахстана], — это внутреннее дело государства, которое решает, как должны звучать те или иные статьи основного закона, по которому живет республика. Формулировки о русском языке — это право народа, который за это голосует», — заявил Водолацкий.

При этом депутат отметил, что изменения в конституции Казахстана отразятся на проживающих в стране гражданах. Он добавил, что особенно ощутимо это может быть для тех, кто использовал русский язык не только в повседневной жизни, но и в документах. Так, для многих пенсионеров, по словам политика, русский язык в документах был огромной помощью.

«Теперь же любой чиновник может сказать, что он может писать объявления, отправлять квитанции только на казахском языке. Поэтому, конечно, эта формулировка имеет двойственный характер. С одной стороны, русский язык остается вторым языком в структуре власти Казахстана. С другой стороны, чиновники, особенно молодые, которые не очень хорошо знают историю наших длительных отношений, на основании изменений конституции теперь могут выбирать, применять русский язык или не применять», — объяснил Водолацкий.

Естественно, это будет являться дискомфортом для русских, которые проживают на территории Казахстана, и это может повлечь отток русского населения из Республики Казахстан

Виктор Водолацкийпервый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

9 февраля в проекте конституции Казахстана изменили формулировку о русском языке. Так, в девятой статье было написано, что в госорганизациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Сообщается, что теперь вместо слова «наравне» будет указано «наряду».

Позднее казахстанский политолог Данияр Ашимбаев заявил, что новая формулировка о статусе русского языка в конституции Казахстана понижает его статус.

