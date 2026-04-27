19:39, 27 апреля 2026Мир

Вучич сравнил позицию Запада по Крыму с позицией по Косово

Вучич предложил Западу сказать украинцам о Крыме то же, что сербам о Косово
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич предложил Западу призвать украинцев не смотреть в прошлое по вопросу Крыма, как западные политики говорят сербам о проблеме Косово и Метохии. Об этом пишет РИА Новости.

В публикации говорится, что Вучич во время подкаста британского журналиста Аластера Кэмпбелла The rest is politics сказал об отношении к произошедшему в 1999 году конфликту с НАТО и проблеме Косово.

«Вы говорите нам: не смотрите в прошлое. Но скажете ли вы то же самое украинцам о Крыме: почему вы смотрите в прошлое, в 2014 году вы потеряли Крым, почему вы до сих пор считаете его своей территорией? Вы так никогда не сделаете… Я не слышал такого от многочисленных официальных лиц с Запада», — отметил политик.

Ранее Вучич заявил, что сербы останутся благодарны премьер-министру Венгрии Виктору Орбану вне зависимости от того, выиграет ли его партия предстоящие выборы или проиграет.

