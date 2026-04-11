18:20, 11 апреля 2026

Еще один европейский лидер поддержал Орбана

Вучич: Дружеские отношения сербов и венгров — заслуга Орбана
Кирилл Луцюк
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Сербы останутся благодарны премьер-министру Венгрии Виктору Орбану вне зависимости от того, выиграет ли его партия предстоящие выборы или проиграет. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Его процитировало РИА Новости.

Вучич объяснил, что именно политика Орбана обеспечила дружеские отношения сербов и венгров и что без нее таких отношений бы не было. Поэтому Вучич заявил, что хотел бы поддержать Орбана перед предстоящим голосованием.

До этого с комплиментарными высказываниями в адрес Орбана выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он напомнил, что венгерский лидер всегда защищал граждан своей страны и отстаивал ее национальные интересы. Кроме того, Бабиш охарактеризовал Орбана как стабильного и надежного руководителя.

Политологи полагают, что правящая в Венгрии партия «Фидес» Орбана может сформировать коалицию с ультраправой «Нашей Родиной» и остаться у власти.

