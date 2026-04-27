Япония построит для Австралии три фрегата Mogami

Токио и Канберра в рамках проекта Sea 3000 заключили соглашение о постройке компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) для Королевского военно-морского флота (ВМФ) Австралии трех фрегатов типа Mogami. Об этом сообщает Defense News.

По данным издания, заключенное в начале апреля соглашение стало крупнейшим в истории Японии контрактом на экспорт оборонной продукции и крупнейшим оборонным контрактом для Австралии в мирное время.

Первый фрегат водоизмещением 4800 тонн для Австралии планируется сдать в 2029 году. После строительства трех кораблей в Японии еще восемь фрегатов планируется создать уже на территории Австралии. Общая сумма сделки составляет 14,4 миллиарда долларов.

В общей сложности, как пишет Defense News, Австралия и Япония получат объединенный флот из 35 фрегатов типа Mogami.

Ранее еженедельник «Звезда» заявил, что российский фрегат «Адмирал Григорович» заставил Королевский ВМФ Британии «курить в сторонке».