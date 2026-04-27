Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:30, 27 апреля 2026Наука и техника

Япония и Австралия заключили крупнейший оборонный контракт

Япония построит для Австралии три фрегата Mogami
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Yuichi Yamazaki / Reuters

Токио и Канберра в рамках проекта Sea 3000 заключили соглашение о постройке компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI) для Королевского военно-морского флота (ВМФ) Австралии трех фрегатов типа Mogami. Об этом сообщает Defense News.

По данным издания, заключенное в начале апреля соглашение стало крупнейшим в истории Японии контрактом на экспорт оборонной продукции и крупнейшим оборонным контрактом для Австралии в мирное время.

Первый фрегат водоизмещением 4800 тонн для Австралии планируется сдать в 2029 году. После строительства трех кораблей в Японии еще восемь фрегатов планируется создать уже на территории Австралии. Общая сумма сделки составляет 14,4 миллиарда долларов.

В общей сложности, как пишет Defense News, Австралия и Япония получат объединенный флот из 35 фрегатов типа Mogami.

Ранее еженедельник «Звезда» заявил, что российский фрегат «Адмирал Григорович» заставил Королевский ВМФ Британии «курить в сторонке».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok