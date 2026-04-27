Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:12, 27 апреля 2026

Задержки в российском аэропорту описали словами «сидим в самолете с семи утра»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Россиянка описала задержки в аэропорту Москвы из-за снегопада словами «сидим в самолете с семи утра». Впечатлениями она поделилась с Telegram-каналом «Крыша ТурДома».

«Сначала не взлетели. Потом вернулись на парковку и сказали, что тягач ждем. Сейчас вот снова уехали — надеюсь, отправят», — рассказала соотечественница. Сообщается, что ее рейс до Стамбула (Турция) в итоге состоялся ближе к десяти утра. Аэропорт, из которого выполнялся рейс, не был указан.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Уточняется, что массовые задержки наблюдаются во Внуково с ночи на 27 апреля. Согласно онлайн-табло, пассажирам приходится ждать от 40 минут до шести-восьми часов. Например, самолет до египетской Хургады должен был вылететь в 03:45 по местному времени, но в итоге отправился в 11:27 с восьмичасовым опозданием. То же касается и рейсов по направлениям внутри России.

Ранее пожилых людей и детей заперли в самолете в московском аэропорту Шереметьево из-за технических неполадок. В итоге их продержали внутри лайнера почти два часа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России выразил решительный протест послу Германии

    Россиянин устроил гонку с висящим на двери инспектором ДПС и попал на видео

    Зеленский сделал заявление о массированных российских атаках

    Вероятность энергетического кризиса в Евросоюзе оценили

    Цыганова напомнила о поддержке Меладзе лозунга «Слава Украине»

    В Москве пройден пик снегопада

    На Шри-Ланке разоблачили группу монахов-наркокурьеров

    Популярные препараты оказались способны защитить мозг от болезни Альцгеймера

    Водителям напомнили о наказании за просроченные права

    Словакия оказалась в серьезной экономической опасности из-за действий Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok