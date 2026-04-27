Задержки в российском аэропорту описали словами «сидим в самолете с семи утра»

Россиянка рассказала о задержках рейсов в аэропортах Москвы из-за снегопада

Россиянка описала задержки в аэропорту Москвы из-за снегопада словами «сидим в самолете с семи утра». Впечатлениями она поделилась с Telegram-каналом «Крыша ТурДома».

«Сначала не взлетели. Потом вернулись на парковку и сказали, что тягач ждем. Сейчас вот снова уехали — надеюсь, отправят», — рассказала соотечественница. Сообщается, что ее рейс до Стамбула (Турция) в итоге состоялся ближе к десяти утра. Аэропорт, из которого выполнялся рейс, не был указан.

Уточняется, что массовые задержки наблюдаются во Внуково с ночи на 27 апреля. Согласно онлайн-табло, пассажирам приходится ждать от 40 минут до шести-восьми часов. Например, самолет до египетской Хургады должен был вылететь в 03:45 по местному времени, но в итоге отправился в 11:27 с восьмичасовым опозданием. То же касается и рейсов по направлениям внутри России.

Ранее пожилых людей и детей заперли в самолете в московском аэропорту Шереметьево из-за технических неполадок. В итоге их продержали внутри лайнера почти два часа.