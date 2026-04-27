Пожилых людей и детей заперли в самолете в российском аэропорту

Пассажиров держали в самолете около двух часов в аэропорту Шереметьево

Пассажиров, в том числе пожилых людей и детей, заперли в самолете в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в ночь на 27 апреля. Самолет должен был вылететь из Москвы в Махачкалу в 02:00 по местному времени. Когда посадка завершилась, пилот объявил о технических проблемах и сообщил, что пассажиров вернут в терминал российского аэропорта.

Находящиеся на борту пребывали в смятении — в расписании воздушной гавани не появлялась информация о задержке, никаких новых подробностей не было. В итоге пассажиров держали в самолете около двух часов, и рейс в Махачкалу состоялся в 03:44.

Ранее летевший из Великобритании в Китай лайнер экстренно сел в России из-за отказа двигателя. Сообщалось, что пассажиров на несколько часов заперли в салоне.