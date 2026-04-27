18:11, 27 апреля 2026РоссияЭксклюзив

Заявление Мерца о потере Украиной территорий ради членства в ЕС оценили

Политолог Дудчак заявил о нежелании Европы завершать конфликт на Украине
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян

Фото: Teresa Kroeger / Reuters

В Европе распоряжаются территорией Украины и делают различные выводы, хотя об этом надо спрашивать Россию, заявил политолог Александр Дудчак. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что Киеву пока не позволяют завершить конфликт.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее предположил, что Киеву, возможно, придется признать утрату части территорий в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Такие уступки он связал с перспективой вступления Украины в Европейский союз (ЕС).

«Та же Европа, те глобалистские силы, которые стоят за киевским режимом, пока не позволяют завершить этот конфликт. Они считают, что пока ресурс есть, и для них, с одной стороны, выгодно его утилизировать в окопах, а с другой стороны — любым способом снижать численность на территории бывшей Украины, которую они считают своей», — сказал Дудчак.

По словам политолога, президент Украины Владимир Зеленский отрабатывает интересы тех, кто позволяет ему оставаться на этом посту.

«Пока от киевского режима не требуют настоятельно завершать конфликт. Зеленский отрабатывает не интересы населения бывшей Украины и не свои тоже, а тех, кто позволяет ему оставаться на этом посту и продолжать функционировать, да и в принципе оставаться на этой земле», — подчеркнул Дудчак.

Ранее стало известно, что в ЕС формируется напряженность из-за разных позиций в вопросе вступления Украины в объединение. Облегченное членство, которое страны Евросоюза намерены предложить Украине, больше похоже на вежливый отказ. Сплоченность, которую демонстрирует объединение, больше внешняя, чем реальная. Зеленскому стало сложнее продвигать мысль о том, что речь идет о безопасности всей Европы.

