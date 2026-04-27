Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:26, 27 апреля 2026

Женщины нашли в песке огромный череп неизвестного происхождения

Юлия Юткина
В США подруги случайно наткнулись на побережье Калифорнии на огромный череп неизвестного происхождения. Об этом сообщает Jam Press.

35-летняя Вероника Тейлор и 42-летняя Форчун Чавойя увидели нечто странное на берегу во время прогулки. Сначала они подумали, что в песке лежит большая коряга, но все же решили подойти поближе. Тогда они и поняли, что нашли чьи-то кости.

Женщины признались, что не видели ничего подобного, тем более таких размеров. Они уверены, что череп принадлежит какому-то морскому существу, возможно, киту. Пока это точно не известно. Ожидается мнение экспертов.

Примечательно, что спустя несколько дней неподалеку от черепа была найдена гигантская реберная кость. Тейлор и Чавойя думают, что эти находки связаны. Предположение подруг пока не подтверждено.

Ранее сообщалось, что в 2024 году череп гигантского млекопитающего был выброшен на берег американского штата Северная Каролина. Существо, которому он принадлежал, предположительно, весило 40 тонн и было 18 метров в длину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России после мощнейшего удара ВСУ по Севастополю призвали к взятию под контроль двух областей Украины. Что об этом известно?

    Слова премьер-министра Словакии о пересмотре отношений с ЕС объяснили

    Москву под снежным апокалипсисом сняли из космоса

    Молдавия захотела остаться в выгодных для себя соглашениях СНГ

    Землянам отказали в спасении на Марсе

    Пострадавшая от насилия российская школьница заявила о себе спустя шесть лет

    В России ответили на возможность запрета советской символики в Берлине

    Путин назвал радикально изменившие судьбу России события

    Названа дата резкой смены погоды в Москве

    В российском регионе ураган перевернул движущийся грузовик

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok