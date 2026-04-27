Женщины нашли в песке огромный череп неизвестного происхождения

В США женщины нашли на берегу огромный череп неизвестного морского существа

В США подруги случайно наткнулись на побережье Калифорнии на огромный череп неизвестного происхождения. Об этом сообщает Jam Press.

35-летняя Вероника Тейлор и 42-летняя Форчун Чавойя увидели нечто странное на берегу во время прогулки. Сначала они подумали, что в песке лежит большая коряга, но все же решили подойти поближе. Тогда они и поняли, что нашли чьи-то кости.

Женщины признались, что не видели ничего подобного, тем более таких размеров. Они уверены, что череп принадлежит какому-то морскому существу, возможно, киту. Пока это точно не известно. Ожидается мнение экспертов.

Примечательно, что спустя несколько дней неподалеку от черепа была найдена гигантская реберная кость. Тейлор и Чавойя думают, что эти находки связаны. Предположение подруг пока не подтверждено.

Ранее сообщалось, что в 2024 году череп гигантского млекопитающего был выброшен на берег американского штата Северная Каролина. Существо, которому он принадлежал, предположительно, весило 40 тонн и было 18 метров в длину.

