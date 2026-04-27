Звезда «Всегда говори всегда» объяснила свою пропажу

Актриса Татьяна Абрамова заявила об отсутствии интересных предложений в кино

Актриса Татьяна Абрамова, известная по роли в картине «Всегда говори всегда», рассказала, куда пропала с экранов. Ее слова приводит StarHit.

Известно, что до съемок в сериалах «Самая, самая» в 2025 году и «Теплый ветер с Севера» в 2026-м Абрамова в течение восьми лет не участвовала в крупных проектах.

«Не было интересных предложений. А тут понравились сразу и сценарий, и такая неоднозначная роль. Всегда интересно исполнять то, что раньше не играла. Сейчас езжу по России со своей концертной программой, с романсами», — сообщила Татьяна.

В «Теплом ветре с Севера» артистка играет гинеколога и замглавврача, которая состоит в тайном сговоре.

Ранее 48-летняя американская актриса Ева Мендес рассказала, при каких условиях вернется к съемкам в кино после многолетнего перерыва.