Звезду «Дома-2» захотели лишить родительских прав из-за проблем с алкоголем

Бывший муж звезды «Дома-2» Черно Оганесян заявил, что лишит ее родительских прав

Бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Александру Черно захотели лишить родительских прав из-за ее проблем с алкоголем. Об этом заявил бывший муж звезды телестройки Иосиф Оганесян в своем Telegram-канале.

Оганесян рассказал, что находился в Санкт-Петербурге, однако был вынужден приехать в Москву, где Черно живет с их сыном Стефаном. По словам бывшего мужа телезвезды, ребенок оказался в отделении полиции. К публикации он приложил скриншот переписки с бывшей супругой, в которой та извиняется и обещает бросить пить. В ответ на это Оганесян написал, что будет решать вопрос о том, чтобы лишить ее родительских прав.

«Эти три часа, пока сын был в отделении полиции, тянулись как вечность. Мысли путались, внутри все сжималось от тревоги. Сейчас с сыном все хорошо», — рассказал бывший муж Черно.

