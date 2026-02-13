Бывший участник «Дома-2» полгода жил в подъезде

Mash: Бывший участник «Дома-2» Синцов жил в подъезде многоэтажного дома в Москве

Бывший участник телешоу «Дом-2» на канале «Ю» Иван Синцов полгода жил в подъезде многоэтажного дома в Москве. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Жильцы дома рассказали, что Синцов спал на коробках в лестничных пролетах, употреблял алкоголь, ходил без одежды и агрессивно себя вел. Бывшая возлюбленная звезды телешоу добавила, что он также взял множество микрокредитов.

Ранее стало известно, что у бывшего участника реалити Рустама Солнцева (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) нашли долги по административным штрафам. Сообщалось, что против него возбудили два исполнительных производства по 50 тысяч рублей.

До этого звезда проекта Тигран Салибеков заявил, что благодаря «Дому-2» получил профессиональное образование. По его словам, на шоу он занимался массажем.