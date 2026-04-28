Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 28 апреля 2026

40-летний мужчина попросил девушку изменять ему и довел до слез

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

40-летний британец по имени Джош попросил изменять свою девушку Джейд, которая на 13 лет младше него, и довел ее до слез. Их историю опубликовало издание Mirror.

По словам Джейд, через год после начала романа Джош рассказал, что ему нравится наблюдать за тем, как ему изменяют, и предложил ей попробовать реализовать этот фетиш. Джейд сначала испытала отвращение к этой идее, но затем согласилась. Она отправилась на свидание с мужчиной, с которым познакомилась в дейтинговом приложении, а затем занялась с ним сексом, о чем сообщила бойфренду.

Девушка добавила, что после случившегося она плакала. «Я чувствовала себя виноватой. Все это было для меня в новинку. Я думала, что он заблуждается, что в глубине души он будет ревновать и злиться», — рассказала она.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Однако Джош был в восторге, и пара продолжила сексуальные эксперименты. Сейчас они вместе выбирают в приложениях для знакомств следующих любовников. Джош уточнил, что в их отношениях есть только два ограничения: его девушка не должна обнимать любовника или смеяться над его шутками.

Джейд же добавила, что со временем научилась получать удовольствие от фетиша своего бойфренда. «Конечно, мне все это нравится, я люблю наш образ жизни, но главная причина, по которой я занимаюсь этим с другими парнями — это Джош», — заявила она.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк назвал ошибочным мнение, что секс без проникновения считается не настоящим. Мужчине, чья жена ни разу не испытывала оргазм от секса, он посоветовал попробовать другие формы близости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это может привести к большой войне». Боевики в Мали начали наступление на правительственные войска и Африканский Корпус России

    В МИД России высмеяли фото посла Украины во время покушения на Трампа

    Предсказан шанс Финляндии на отказ от противостояния с Россией

    ВСУ ударили по Севастополю

    Вероятность нового снегопада в Москве оценили

    В Финляндии предложили Европе ввести санкции против самой себя

    Финский политик обратился с необычным призывом к Европе

    40-летний мужчина попросил девушку изменять ему и довел до слез

    Сидни Суини бросила трусы в толпу на фестивале кантри-музыки

    Рубио назвал главное препятствие по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok