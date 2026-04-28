Американский телеканал оспорил слова Трампа

СBS: Слова Трампа о коллапсе Ирана не соответствуют действительности

Слова президента США Дональда Трампа о коллапсе иранского режима не соответствуют действительности. Об этом в эфире телеканала CBS News рассказал его новостной продюсер в Тегеране Сейед Рахим Батаи.

По словам журналиста, иранцы действительно столкнулись с серьезными проблемами в экономике, однако Трамп и зарубежные политики «не учитывают, что Иран привык к суровым условиям во всех аспектах экономической, социальной и политической жизни после десятилетий международных санкций и напряженности в отношениях с Западом».

Ранее Трамп рассказал, что иранские власти якобы сообщили ему о собственном коллапсе. По его словам, иранцы умоляют его открыть Ормузский пролив.