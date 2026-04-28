15:48, 28 апреля 2026

Беглый страус напал на женщину

Юлия Юткина
Фото: colacat / Shutterstock / Fotodom

В штате Теннесси, США, беглая самка эму напала на женщину, выгуливавшую собаку. Об этом сообщает WKRN.

Жертвой страуса стала Энн Эдвардс. Она рассказала, что сначала тщетно пыталась защититься от птицы перцовым баллончиком, а потом упала на землю и ударилась рукой. Тогда ее заметили работавшие неподалеку строители. Они прогнали эму, но вскоре тот вернулся. Строителям пришлось провожать женщину до дома, а птица все это время шла за ними.

В конце концов эму поймали сотрудники приюта для животных Metro Animal Care and Control. Они узнали, что птицу зовут Пикассо, она сбежала из дома несколькими часами ранее. Оказавшись в незнакомом районе, Пикассо испугалась, поэтому и стала вести себя агрессивно.

Птице было некомфортно даже в приюте, хотя сотрудники кормили ее свежими фруктами и овощами. Пикассо успокоилась только тогда, когда за ней приехал хозяин.

После произошедшего Эдвардс рассказала, что из-за полученных травм не может управлять левой рукой. По словам женщины, пережитое слишком потрясло ее.

Ранее жительница графства Глостершир, Великобритания, рассказала, как вырастила эму из купленного в интернет-магазине яйца в домашних условиях. Эванс призналась, что ухаживать за ним было непросто, поэтому она часто обращалась за советом к интернет-пользователям.

