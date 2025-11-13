Женщина импульсивно купила яйцо эму и вырастила птицу в домашних условиях

Жительница Великобритании вырастила доисторическую птицу в домашних условиях

Жительница графства Глостершир, Великобритания, рассказала, как вырастила эму из купленного в интернет-магазине яйца в домашних условиях. Ее историей делится Gloucestershire Live со ссылкой на информационное агентство SWNS.

Ри Эванс призналась, что мечтала завести эму с детства. На это ее вдохновила кинофраншиза «Парк Юрского периода». В январе 2022 года Эванс как-то не могла уснуть и импульсивно купила в интернете яйцо доисторической птицы за 37 фунтов стерлингов (по нынешнему курсу 3,9 тысячи рублей).

Когда яйцо доставили, женщина уже не могла от него отказаться и положила в инкубатор. Эванс призналась, что ухаживать за ним было непросто. Она часто не знала, как себя вести, и обращалась за советом к интернет-пользователям.

Спустя два месяца, когда женщина уже потеряла надежду, птенец вылупился. Сначала она думала, что перед ней самец, и назвала его Эй Джей. Однако позднее узнала от ветеринара, что это самка.

Сейчас Эй Джей уже три года. Ее рост достигает 183 сантиметра, и она живет в конюшне, которую переоборудовали специально для нее. «Это был сумасшедший опыт, но одна из лучших вещей, которые произошли в моей жизни», — призналась Эванс. Она любит свою птицу и балует ее.

Ранее сообщалось, что в Великобритании останки эму из заповедника города Малмсбери нашли через неделю после его исчезновения. Предполагается, что птица играла рядом с рекой, поскользнулась, упала и захлебнулась в воде.

