21:41, 28 апреля 2026Мир

Британский парламент не поддержал расследование против Стармера

Евгений Силаев
Фото: Phil Noble / Reuters

Нижняя палата британского парламента проголосовала против начала расследования против премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, дружившего со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом свидетельствуют итоги голосования, опубликованном на сайте парламента.

Предложение внесла Консервативная партия. Однако инициатива не нашла поддержки у оппозиции. В частности, за проведение парламентского расследования проголосовали 223 депутата, в то время как 335 выступили против.

11 сентября 2025 года Стармер и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер решили уволить Мандельсона после ознакомления с опубликованной Министерством юстиции США перепиской с Эпштейном. Согласно документам, Мандельсон неоднократно называл миллиардера «лучшим другом».

    Последние новости

    Путин впервые прокомментировал удары ВСУ по Туапсе

    Мощное уничтожение живой силы ВСУ на одном направлении фронта попало на видео

    Безуспешная попытка дронов ВСУ пробить защитные ангары с «Искандерами» попала на видео

    Британский парламент не поддержал расследование против Стармера

    Тарасова одной фразой описала свое самочувствие

    Купюра взорвалась рядом с девятилетним ребенком в Москве

    В Финляндии высказались по поводу новых санкций ЕС против России

    Неизвестный похитил пятилетнюю девочку из кроватки посреди ночи

    Долина переехала в бывшую квартиру Стивена Сигала

    Писториус сделал откровенное признание на фоне конфликта на Украине

    Все новости
