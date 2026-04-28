Британский парламент не поддержал расследование против Стармера

Парламент Британии не поддержал расследование против Стармера из-за посла в США

Нижняя палата британского парламента проголосовала против начала расследования против премьер-министра Великобритании Кира Стармера из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, дружившего со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом свидетельствуют итоги голосования, опубликованном на сайте парламента.

Предложение внесла Консервативная партия. Однако инициатива не нашла поддержки у оппозиции. В частности, за проведение парламентского расследования проголосовали 223 депутата, в то время как 335 выступили против.

11 сентября 2025 года Стармер и министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер решили уволить Мандельсона после ознакомления с опубликованной Министерством юстиции США перепиской с Эпштейном. Согласно документам, Мандельсон неоднократно называл миллиардера «лучшим другом».