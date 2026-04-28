Бывший глава МИД Германии усомнился в будущем НАТО

15:44, 28 апреля 2026Мир

Экс-глава МИД ФРГ Фишер усомнился в будущем НАТО как трансатлантического альянса
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер усомнился в будущем НАТО, особенно как трансатлантического альянса. Об этом он заявил в беседе с немецкой газетой Der Spiegel.

«В будущем мы больше не сможем просто полагаться на США. Я сомневаюсь и в том, выживет ли НАТО... По крайней мере как трансатлантический альянс», — отметил он.

Бывший министр подчеркнул, что полагает разумным создание «европейского НАТО».

Ранее стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) выделили более десяти миллиардов евро на налоговые меры, чтобы справиться с увеличением цен на энергию из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. «В общей сложности европейские правительства на данный момент выделили почти 10,46 миллиарда евро на фискальные меры для смягчения последствий войны между США и Ираном для счетов за энергию», — говорится в сообщении.

    Последние новости

    Польша освободила российского археолога, которого должны были выдать Киеву. Вызволить ученого помог Лукашенко

    Медвежат Клепу и Кристину вернули в дикую природу на родине

    Волочкова высмеяла слухи о своем здоровье

    Альпинист выжил после падения с 152-метровой высоты

    Стрелявшего на ходу из машины россиянина задержали

    Президент Финляндии высказался о возобновлении контактов с Россией

    Умер народный артист России Роберт Ляпидевский

    Врач назвал неожиданную пользу ограничений интернета для здоровья

    Российский актер назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

    Москвичи бросились скупать одну вещь после снегопада

    Все новости
