Экс-гендиректора «Фонбет» отправили в колонию на 8 лет

В Подмосковье суд отправил в колонию экс-гендиректора «Фонбет» Анохина

Суд в Подмосковье отправил в колонию экс-гендиректора крупной букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина на восемь лет и два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Также Анохин должен будет выплатить штраф в размере 12 миллиардов рублей. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались адвокат Валерий Юркин и бывший полицейский Артем Подопросветов. Им вменили крупную взятку, посредничество во взятке и мошенничество в особо крупном размере.

Следствие и суд установили, что в 2024 году Анохин через адвоката и экс-полицейского договорился о взятке оперативному сотруднику, чтобы скрыть преступления в аффилированных компаниях. Потенциальный получатель взятки действовал в рамках оперативного эксперимента. Фигурантов задержали в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, что бывшего главу букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина осудили за мошенничество на 700 миллионов рублей.