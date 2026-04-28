Главу «Мелбет» осудили за мошенничество на 700 миллионов рублей

Главу «Мелбет» Ляпустина приговорили к 8 годам за мошенничество на 700 млн руб.

Бывшего главу букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина осудили за мошенничество на 700 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Прокурор, как отмечается, просил суд о сроке в девять лет для Ляпустина, а также назначить ему штраф. При этом на последнем заседании в Тушинском суде Москвы мужчину приговорили к восьми годам заключения. В зале суда Ляпустина также взяли под стражу.

Помимо этого, конфисковано имущество Ляпустина на 4,5 миллиарда рублей. Суд также взыскал 6 миллиардов рублей по иску потерпевшего — бывшего делового партнера экс-главы «Мелбет» Александра Градуленко.

Ляпустин виновным себя не признал. Его адвокат Алексей Цаплин, пишет «Коммерсантъ», намерен обжаловать решение суда.

Игоря Ляпустина задержали в апреле 2024 года. Арестовывать его тогда не стали. Вместо этого мужчине избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, под которым он находился до сих пор.

Уголовное дело в отношении главы букмекерской компании «Мелбет» было возбуждено в ноябре 2023 года. Его деловой партнер Александр Градуленко возглавлял ООО «Седьмой континент», дочерней компанией которого был «Мелофон» — владелец «Мелбета». Он обвинил Алексея Цаплина в хищении 50 процентов акций «Мелофона». Градуленко оценил ущерб в 90 миллионов рублей. Позже дело по Ляпустину переквалифицировали по статьям о растрате, а также добавили к нему отмывание 4 миллиардов рублей. Ляпустин, по версии следствия, получил все это с похищенных акций. Как ранее утверждалось, уголовное дело в отношении экс-главы букмекерской компании «Мелбет» составило 35 томов.