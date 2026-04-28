Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:36, 28 апреля 2026Мир

Европе пригрозили «ядерной зимой» из-за действий Финляндии

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Планы Финляндии по отмене запрета на ввоз и размещение ядерного оружия приближает наступление «ядерной зимы» по всей Европе. Об этом в интервью ТАСС заявил координатор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Флориан Эбленкамп.

По его словам, подобный шаг Хельсинки не сделает Европу безопаснее. В связи с этим организация относится к снятию запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии «критически», подчеркнул он.

«Даже ограниченный обмен ядерными ударами спровоцирует ядерную зиму, которая опустошит Финляндию, Россию и весь регион в целом. Мы солидарны с финским народом, подавляющее большинство которого выступает против размещения ядерного оружия в своей стране», — сказал Эбленкамп.

Ранее предложение Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это конфронтация. Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok