Европе пригрозили «ядерной зимой» из-за действий Финляндии

ICAN: Отмена ядерного запрета в Финляндии приближает ядерную зиму

Планы Финляндии по отмене запрета на ввоз и размещение ядерного оружия приближает наступление «ядерной зимы» по всей Европе. Об этом в интервью ТАСС заявил координатор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Флориан Эбленкамп.

По его словам, подобный шаг Хельсинки не сделает Европу безопаснее. В связи с этим организация относится к снятию запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии «критически», подчеркнул он.

«Даже ограниченный обмен ядерными ударами спровоцирует ядерную зиму, которая опустошит Финляндию, Россию и весь регион в целом. Мы солидарны с финским народом, подавляющее большинство которого выступает против размещения ядерного оружия в своей стране», — сказал Эбленкамп.

Ранее предложение Финляндии разрешить ввоз и хранение ядерного оружия прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это конфронтация. Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении», — отметил он.