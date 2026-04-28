Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:24, 28 апреля 2026Мир

Фон дер Ляйен ответила на жесткий ультиматум блока Мерца

Глава ЕК Фон дер Ляйен заявила о переменах в ответ на ультиматум блока Мерца
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) готова к переменам в сфере бизнеса. Об этом завила глава организации Урсула фон дер Ляйен после того, как консервативный блок канцлера ФРГ Фридриха Мерца выдвинул ей жесткий ультиматум, пишет Politico.

«Мы полны решимости добиться перемен, чтобы в Европе получилось быстрее и эффективнее создать среду, в которой компании могли бы расти и развивать глобальную конкурентоспособность, в которой они нуждаются», — сказала она. Руководитель ЕК сделала это заявление после закрытого заседания в Берлине. В нем приняли участие депутаты консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), возглавляемого канцлером Фридрихом Мерцем.

Уточняется, что консерваторы на встрече хотели выдвинуть Фон дер Ляйен требования по сокращению «обременительных правил ЕС», которые сжимают в тиски немецких предпринимателей.

Документ консерваторов предполагает 27 пунктов, в которых содержатся призывы к ЕК. Одна из инициатив заключается в том, что необходимо создать надзорный орган с «фундаментальным правом вето» на любые новых предложения Европейского союза.

24 апреля Мерц выступил против увеличения задолженности при формировании долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы. По словам политика, вместо этого нужно начать сокращать расходы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok