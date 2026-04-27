08:44, 27 апреля 2026

Фон дер Ляйен захотели предъявить жесткий ультиматум

Politico: Консервативный блок Мерца предъявит фон дер Ляйен жесткий ультиматум
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца намерен предъявить главе Европейской комиссии (ЕК) жесткий ультиматум, касающийся влияния правил сообщества на немецкий бизнес. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Немецкие консерваторы готовятся предъявить (...) фон дер Ляйен жесткий ультиматум: ограничить контроль Брюсселя и бюрократическую волокиту или столкнуться с новыми попытками ограничить полномочия ЕК (...) Группа планирует предъявить ей более жесткие требования по ускоренному сокращению того, что они считают обременительными правилами ЕС, оказывающими давление на немецкий бизнес», — передает издание.

24 апреля Мерц выступил против увеличения задолженности при формировании долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, уточнив, что вместо этого нужно начать сокращать расходы.

27 марта еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что темпы роста экономики Евросоюза (ЕС) могут заметно замедлиться из-за последствий войны в Иране.

    Последние новости

    Раскрыты последствия мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

    Семье российского участника СВО отказали в выплатах из-за причины его смерти

    Опасные прыгающие черви продолжили нашествие

    Внешность дочери Дмитрия Маликова в купальнике вызвала споры в сети

    Apple выпустит свой самый дорогой ноутбук

    Россиянка описала курорт в Мексике фразой «выжили — уже праздник»

    На Украине сообщили о разрушении одного энергообъекта

    Российский рынок труда столкнулся с новой проблемой

    Хищение 50 миллионов рублей из российского бюджета оценили в условный срок

    Фон дер Ляйен захотели предъявить жесткий ультиматум

    Все новости
