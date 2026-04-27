Фон дер Ляйен захотели предъявить жесткий ультиматум

Politico: Консервативный блок Мерца предъявит фон дер Ляйен жесткий ультиматум

Консервативный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца намерен предъявить главе Европейской комиссии (ЕК) жесткий ультиматум, касающийся влияния правил сообщества на немецкий бизнес. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Немецкие консерваторы готовятся предъявить (...) фон дер Ляйен жесткий ультиматум: ограничить контроль Брюсселя и бюрократическую волокиту или столкнуться с новыми попытками ограничить полномочия ЕК (...) Группа планирует предъявить ей более жесткие требования по ускоренному сокращению того, что они считают обременительными правилами ЕС, оказывающими давление на немецкий бизнес», — передает издание.

24 апреля Мерц выступил против увеличения задолженности при формировании долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, уточнив, что вместо этого нужно начать сокращать расходы.

27 марта еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил, что темпы роста экономики Евросоюза (ЕС) могут заметно замедлиться из-за последствий войны в Иране.