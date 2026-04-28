13:02, 28 апреля 2026

Глава Минобороны Ирана пообещал передать странам ШОС технологии противостояния США

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости / Министерство обороны РФ

США более не способны навязывать свою политику независимым государствам. Об этом заявил министр обороны Ирана Реза Талаи-Ник, сообщает агентство IRIB.

«Сегодня весь мир считает Америку и сионистский режим символами государственного терроризма», — сказал министр. Он подчеркнул, что Тегеран готов делиться оборонным опытом и технологиями со странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Иранский министр отметил, что его страна готова передать партнерам по организации опыт «поражения Америки». По его словам, Тегеран продолжает наращивать оборонный потенциал и удовлетворять потребности своих вооруженных сил.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и его команда по нацбезопасности скептически отнеслись к предложению Ирана о проведении трехэтапных переговоров. Уточняется, что американский лидер не стал отвергать идею Тегерана, однако обвинил иранские власти в нежелании выполнить ключевое требование Вашингтона — отказаться от обогащения урана.

