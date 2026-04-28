Гоита принял Громыко

Президент Мали Ассими Гоита принял посла России в Бамако Игоря Громыко. Об этом на официальной странице в соцсети Х сообщила малийская президентская администрация.

«Президент переходного периода его превосходительство генерал Ассими Гоита, глава государства, принял во вторник, 28 апреля 2026 года, посла Российской Федерации в Мали Игоря Громыко», — говорится в публикации.

Визит дипломата стал первой встречей малийского лидера с иностранным официальным лицом, отмечает ТАСС.

Ранее российское Минобороны сообщило, что бойцы Африканского корпуса Вооруженных сил России предотвратили госпереворот в республике Мали.