Гоита принял Громыко

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:33, 28 апреля 2026Мир

Президент Мали Гоита принял посла России Громыко
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Ishii / Pool via Reuters

Президент Мали Ассими Гоита принял посла России в Бамако Игоря Громыко. Об этом на официальной странице в соцсети Х сообщила малийская президентская администрация.

«Президент переходного периода его превосходительство генерал Ассими Гоита, глава государства, принял во вторник, 28 апреля 2026 года, посла Российской Федерации в Мали Игоря Громыко», — говорится в публикации.

Визит дипломата стал первой встречей малийского лидера с иностранным официальным лицом, отмечает ТАСС.

Ранее российское Минобороны сообщило, что бойцы Африканского корпуса Вооруженных сил России предотвратили госпереворот в республике Мали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok