66-летний телеведущий перестал скрывать тяжелую болезнь

Ведущий шоу «Истории дизайна» Кевин МакКлауд рассказал, что борется с артритом

Ведущий британской программы о дизайне, архитектуре и строительстве «Истории дизайна» (Grand Designs) Кевин МакКлауд рассказал, что борется с артритом. О том, что он перестал скрывать тяжелую болезнь, сообщает The Mirror.

По словам 66-летнего МакКлауда, у него диагностировали артрит обеих рук. Ведущий пожаловался, что из-за недуга ему тяжело держать в руках инструменты, которые необходимы для его работы. «Мне приходится быть очень осторожным при использовании электроинструментов и топоров, с которыми у меня прежде все было в порядке», — заявил он.

Ведущий также признался, что испытывает боли в разных частях тела, чего раньше с ним не было. «Есть вещи, которые я не могу делать, хотя мог делать пять лет назад. Я старею», — добавил он. При этом МакКлауд подчеркнул, что, несмотря на плохое самочувствие, планирует и дальше сниматься в шоу «Истории дизайна».

Ранее британская теле- и радиоведущая Лиза Сноудон рассказала, что несколько недель игнорировала сильную головную боль и попала в больницу в тяжелом состоянии. Она оказалась на грани смерти после того, как заболела менингитом.

Программа «Истории дизайна» выходит на канале Channel 4 с 1999 года. МакКлауд является постоянным ведущим шоу. В эфире он помогает людям строить дома мечты.