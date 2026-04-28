Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:12, 28 апреля 2026Интернет и СМИ

66-летний телеведущий перестал скрывать тяжелую болезнь

Ведущий шоу «Истории дизайна» Кевин МакКлауд рассказал, что борется с артритом
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Grand Designs / Youtube

Ведущий британской программы о дизайне, архитектуре и строительстве «Истории дизайна» (Grand Designs) Кевин МакКлауд рассказал, что борется с артритом. О том, что он перестал скрывать тяжелую болезнь, сообщает The Mirror.

По словам 66-летнего МакКлауда, у него диагностировали артрит обеих рук. Ведущий пожаловался, что из-за недуга ему тяжело держать в руках инструменты, которые необходимы для его работы. «Мне приходится быть очень осторожным при использовании электроинструментов и топоров, с которыми у меня прежде все было в порядке», — заявил он.

Ведущий также признался, что испытывает боли в разных частях тела, чего раньше с ним не было. «Есть вещи, которые я не могу делать, хотя мог делать пять лет назад. Я старею», — добавил он. При этом МакКлауд подчеркнул, что, несмотря на плохое самочувствие, планирует и дальше сниматься в шоу «Истории дизайна».

Ранее британская теле- и радиоведущая Лиза Сноудон рассказала, что несколько недель игнорировала сильную головную боль и попала в больницу в тяжелом состоянии. Она оказалась на грани смерти после того, как заболела менингитом.

Программа «Истории дизайна» выходит на канале Channel 4 с 1999 года. МакКлауд является постоянным ведущим шоу. В эфире он помогает людям строить дома мечты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление после мощных взрывов в Туапсе из-за атаки ВСУ

    Власти заявили о серьезном ЧП в атакованном ВСУ Туапсе

    В родном городе Зеленского сообщили об ударе по важному объекту

    Ким Чен Ын назвал героями совершивших теракт самоубийства солдат в Курске

    На Украине назвали заявление Мерца ультиматумом Зеленскому

    Власти раскрыли масштаб повреждений в элитном доме в российском городе после взрыва БПЛА

    ВСУ перебросили боевиков «Азова» в Сумскую область

    Россияне набрали пять очков в матче плей-офф НХЛ

    Студентка за деньги встречалась с родным отцом и забеременела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok