20:46, 27 февраля 2026Интернет и СМИ

Телеведущая неделями игнорировала головную боль и оказалась на грани смерти

Телеведущая Сноудон рассказала, что заболела менингитом и оказалась при смерти
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ITV

Британская теле- и радиоведущая Лиза Сноудон заявила, что несколько недель игнорировала сильную головную боль и попала в больницу в тяжелом состоянии. В эфире шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV она уточнила, что оказалась на грани смерти после того, как заболела менингитом, передает Daily Mail.

По словам Сноудон, симптомы тяжелой болезни появились у нее осенью 2010 года. «Я помню эту мучительную головную боль, от которой я слепла, но я по глупости боролась с ней самостоятельно, принимая различные обезболивающие. (...) Потом у меня поднялась температура, я просыпалась, а постельное белье было насквозь мокрым, головная боль не давала мне спать по ночам, и меня беспокоила скованность мышц шеи», — рассказала она.

Ведущая отметила, что почти месяц терпела боль, пока ее не госпитализировали практически в бессознательном состоянии. Врачи выявили у Сноудон отек мозга из-за менингита и уже начали готовить ее близких к тому, что она может не выжить. Однако в итоге ее удалось спасти.

Телезвезда призналась, что до сих пор сталкивается с последствиями болезни. «Я очень быстро устаю. У меня также бывают сильные головные боли», — пожаловалась она.

Ранее сообщалось, что многих зрителей возмутило поведение Сноудон в эфире шоу «Этим утром». Им не понравилось, что ведущая сделала комплимент гостье программы и прикоснулась к ее груди.

Лиза Сноудон прославилась в Великобритании как ведущая шоу «Топ-модель по-британски». Она вела проект с 2006 по 2009 год. С 2008 по 2014 год ведущая работала на радиостанции Capital London. Сейчас она ведет в программе «Этим утром» рубрику, посвященную моде.

    Телеведущая неделями игнорировала головную боль и оказалась на грани смерти

