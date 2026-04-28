18:29, 28 апреля 2026Экономика

Индекс Мосбиржи упал до минимума с начала года

Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 15 января
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Индекс Мосбиржи упал во вторник ниже 2700 пунктов впервые с начала года, а именно с 15 января. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Показатель достигал самых низких за несколько месяцев отметок, опускаясь на минимуме до 2696,49 пункта. К моменту написания материала индекс снижался на 1,19 процента, до 2699,91 пункта.

«Роста цен на энергоносители уже недостаточно, чтобы поддержать рынок — почти все бумаги нефтегазового сектора не удержались в плюсе. Существенные потери несут представители металлургии и электронной коммерции», — пишет эксперт «БКС Экспресс» Анастасия Попова.

Как отметил накануне инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин, на российском фондовом рынке в свете того, что инвесторов расстроили пятничные заявления Центробанка о необходимости жесткой политики, сейчас наблюдается «депрессивная картина».

