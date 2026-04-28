Иностранец побывал в горах Северной Осетии и описал их фразой «я будто в Нарнии!»

Британский блогер Уилл Эггертон, более известный как Willeggerton, побывал в Северной Осетии и описал ее фразой «я будто в Нарнии!». Соответствующим роликом он поделился на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Путешественник поднялся к арт-объекту «Колесо Балсага» в Даргавском ущелье и удивился красивым видам, заметив, что камера совсем не передает то, что видят его глаза. «На самом деле, странно осознавать, что эти виды — повседневная жизнь для некоторых. Это просто обычное дело для них», — поделился своим восторгом турист.

Ранее Эггертон приехал в Новосибирск и в первую очередь заметил наличие пяти торговых центров в шаговой доступности на площади Карла Маркса.